Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,07 prosent like etter kl. 08.00 tirsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,12 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,08 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,14 prosent, Hang Seng i Hongkong svekkes 1,15 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 1,37 prosent.

I India stiger Sensex 0,30 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,51 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,35 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,53 prosent på 95,97 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,60 prosent til 94,89 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 94,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

De geopolitiske gnisningene øker, med Ukrainas president uttalelse mandag kveld, der han forventer invasjon allerede onsdag. Oljeprisen fortsetter oppover og rente-og inflasjonsbekymringene er fortsatt tilstede.

S&P 500 falt mandag 0,29 prosent til 4.405. Nasdaq beveget seg ikke og endte dagen på det samme som fredag, 13.790. Dow Jones falt 0,5 prosent til 34.565.

– Utsiktene for det globale aksjemarkedet er fortsatt svakt, med markedene under press fra både økende obligasjonsavkastning globalt og mulighetene for økte styringsrenter – i tillegg til geopolitiske spenninger, sier David Sneddon, analytiker for Credit Suiss, til CNBC.

Oslo Børs

Mandag ble en særs volatil dag på Oslo Børs. Positive nyheter fra Russland gjorde at børsen midt på dagen hentet inn noe av tapene, men sluttresultatet ble nedgang på 1,23 prosent til 1.198,69. Det ble omsatt aksjer for 7,7 milliarder kroner.

Hele 18 aksjer endte i all-time low mandag deriblant Airthings, Aker Horizons, Flyr, Hynion og Kalera.

Børsdebutant Hyon falt 7,3 prosent til 2,17 kroner. På eiersiden i selskapet som utvikler hydrogen- og bunkringsløsninger for havner finner vi Øystein Stray Spetalen-kontrollerte Saga Pure, som kjøpte seg inn i slutten av juni i fjor.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Grieg Seafood: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00

Aker Horizons: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00

Crayon Group Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Edda Wind: Kl. 07.00, Teams kl. 08.30

Hexagon Purus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

HydrogenPro: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Ice Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Magnora: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Magseis Fairfield: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

Norbit: Kl. 07:00, webinar kl. 10.00