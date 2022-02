Betaler 6, 8 og 10 prosent rente: – Folk betaler blodpris for å komme i en livbåt de aldri kommer ut av

– Når omstartsbankene gir 85 til 95 prosent finansiering på bolig og topplån i tillegg får ikke kundene flyttet lånet uansett hvor mye de vil. Det kolliderer med gjeld mot inntekt, gjeld mot sikkerhet eller mot 5-gangeren på inntekt, sier gjeldsrådgiver Rune Austigard til Finansavisen.

Nå spår han en bølge av nye kunder i omstartsbankene.

– Hovedgrunnen er økte renter, høye strømregninger, økte matpriser og generell inflasjon.

– Når folk er presset, så ser de ikke på om renten er 6, 8 eller 10 prosent. De aksepterer for å komme ut av problemstillingen. Kundene sier de forstår at det er dyrt, men at de ikke hadde noen valg, sier Austigard.

– Når situasjonen er kritisk og boligen står i fare betaler folk blodpris for å komme i en livbåt som de ikke kommer ut av fordi lånet ikke lar seg flytte.

Slipper ikke ut

Austigard driver Gjeldfinans, et selskap som tar seg betalt hvis de klarer å gjøre ryddejobben som må til for å flytte folk fra omstartsbankene.

– Omstartskundene blir lovet at de kan flytte lånene til en vanlig bank etter seks måneder eller et år, men så viser det seg at det ikke er mulig uansett hvor mye de vil. Da kan ingen hjelpe dem, sier Austigard.

– Vi får økende etterspørsel fra folk som har vært i trøbbel og har hatt omstartslån i Bluestep, Kraft Bank, Bank 2, Instabank eller de andre aktører der folk betaler mellom 4 og 8 prosent rente på vanlige boliglån, sier han.

Han kaller Gjeldfinans en veiviser. Med 2–3 millioner årlig underskudd de seneste fem–seks årene fremstår også hans selskap økonomisk rådgivning. Så hvorfor driver han?