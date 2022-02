Ifølge en børsmelding tirsdag kveld har Amble Investment, som har NTS-styreleder Odd Øie som største aksjonær, kjøpt 73.375 NTS-aksjer for 120 kroner pr. stykk, som tilsvarer et kjøp på over 8,8 millioner kroner.

Kursen er den samme som SalMar bydde for selskapet i sitt frivillige bud, som verdsetter lakseselskapet til over 15 milliarder kroner.