Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,52 prosent like etter kl. 08.00 onsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,6] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,16 prosent, mens Topix-indeksen er opp 1,64 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,66 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 1,25 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 1,92 prosent.

I India faller Sensex 0,05 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 1,08 prosent, mens Straits Times i Singapore styrkes 0,17 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,21 prosent på 92,26 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,14 prosent til 93,41 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 92,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisen falt tirsdag kraftig etter nyhetene om at Russland vil flytte sine styrker bort fra Ukraina . Senere på kvelden hentet oljeprisen seg litt inn igjen, etter det ble kjent at Ukrainas forsvarsdepartement ble utsatt for et dataangrep, trolig av Russland.

Wall Street

Etter fire dager med nedgang på Wall Street, responderte børsen på gode meldinger fra Ukraina og russisk tilbaketrekning med grønne tall. Den geopolitiske uroen har de siste dagene skapt mye usikkerhet i aksjemarkedet.

Teknologitunge Nasdaq steg 2,53 prosent til 14.139. Dow Jones sto i 34.988, etter en oppgang på 1,22 prosent – en stigning på over 400, og den brede «markedspulsen» S&P 500 steg 1,58 prosent til 4.471.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen steg med 5,4 basispunkter til 2,05 prosent. VIX-indeksenen gikk ned med 8,9 prosent, til 25,8.

Oslo Børs

Hovedindeksen falt 0,6 prosent til 1.191,1 poeng tirsdag.

Dagens vinner på børsen va Strongpoint , med en oppgang på 20,3 prosent til 25,50 kroner. Selskapet presenterte tirsdag kvartalstall, der de blant annet presenterte oppdateringer rundt deres strategi.

PGS falt 9,9 prosent til 2,23 kroner. Tirsdag ble det kjent at blant annet Goldman Sachs har redusert sin posisjon i selskapet til under 5 prosent. SpareBank 1 Markets nedgraderte aksjen mandag, og satte kursmål 1,80 kroner.

Dette skjer i dag:



Resultat pr. 4. kv.:

Mowi: Kl. 06.30, webcast kl. 08.00

BerGenBio: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Flex LNG: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 15.00

Nel: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Norwegian Energy Company: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

NRC Group: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast