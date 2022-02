Nicolay Grove med nytt comeback i REC-aksjen

– Hva skal man eie i et høyinflasjons-scenario med løpende renter, eller med renter som stiger relativt mye fremover? Da skal man eie en fabrikk eller to i USA. Det gjør REC. Og man skal eie stål på kjøl, fordi stålprisen stiger. Da fant jeg Tidewater borte i statene. Og så skal man sannsynligvis eie eiendom, men det er for kjedelig for meg.

Grove har kjøpt aksjer i Tidewater for 1,4 millioner dollar – og belånt investeringen i dollar, fordi han tror dollaren «skal tryne», noe Trygve Hegnar også har noen tanker om.

– Tidewater er et amerikanske supplyrederi som ble restrukturert i 2017. Det har i underkant av 200 båter. Noen er i opplag og noen kommer ikke tilbake, og sånn er det med den aksjen, sier Grove.

Han har imidlertid en utfordring og det er at det er lite fokus på supply-aksjer i USA. Han fleiper med at han kanskje må få inn aksjen på et Reddit-forum, og skape en ny GameStop. Eller få Der Aktionär til å fatte interesse for aksjen.

Traderen trodde på dobling

Men Grove har ikke bare vært inne i REC, og nå Tidewater. Til tider har han nesten vært for en trader å regne. Selv forsøker han å være langsiktig, men sier at det har vært riktig å ta gevinst når han har hatt det inne.

Kahoot! tjente han imidlertid ikke noe på. De 200.000 aksjene kjøpte han på 36 kroner og solgte på 33 kroner, for noen dager siden. Traden i PGS gikk litt bedre. Selv om det også ser ut til at han har eide en del aksjer i Solstad Offshore, er ikke det noe han husker.

Rana Gruber var en annen morsom historie, der han fikk et par millioner i utbytte og kom seg ut med 116.000 kroner i gevinst.

Frontline var han også raskt inn og raskt ut av. Han gikk høyt ut med investeringen like før jul, etter å ha kjøpt Frontline-aksjer for 36-37 millioner kroner. Han trodde på dobling i løpet av januar.

– Jeg tror på dobling av aksjekursen i løpet av januar. Så får vi se hvor lenge jeg sitter. Det kan komme andre muligheter også, sa han da.

Men så steg oljeprisen «som bare rakkern, mens tankratene falt kraftig».

– Så sitter man der da, litt tungt belånt, og så har man en hyggelig gevinst. Da var det fristende å ta den og dra å stå på ski i stedet. Så gjorde jeg rett og slett det, sier Grove.

– Så du var i tank og så solgte du deg ut?, spør Trygve Hegnar.

– Ja.

– I tide?

– Ja. Det ble en liten gevinst. Jeg trodde - nå skal jeg virkelig gjøre en kule i Frontline, men den lot vente på seg.

– Tankratene var for 14 dager siden 800 dollar dagen. Da hadde jeg fått sammenbrudd hvis jeg hadde hatt aksjer der, sier Hegnar.

