Federal Reserve: Klar for renteheving i mars og en kraftig reduksjon i balansen

Federal Reserve satte planer i gang på sitt seneste møte for å begynne å heve renten og kvitte seg med billioner av dollar i obligasjoner på sentralbankens balanse, ifølge referatet som ble offentliggjort onsdag.

Sentralbanken i USA bestemte etter det to dager lange møtet i januar at de ikke ville heve renten ennå, men indikerte sterkt at en økning er på vei allerede i mars, skriver CNBC.

Etter at referatet fra Feds-møtet ble offentliggjort, har alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street steget.

Feds har for alvor sett på hvordan de vil begynne å avvikle balansen på nesten 9 billioner dollar, som i stor grad består av obligasjoner kjøpt i et forsøk på å presse ned rentene og stimulere vekst.

Siden møtet som ble holdt mot slutten av januar har ferske inflasjonsmålinger vist at prisene har steget i det raskeste tempoet på 40 år, og innrømmer at politikken må bli strammere for å få prisene ned.

– Økt inflasjon har vært en byrde for amerikanske husholdninger, spesielt de som var minst i stand til å betale høyere priser for viktige varer og tjenester, skrives det i referatet.