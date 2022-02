Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,27 prosent like etter kl. 08.00 torsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,1] prosent.

Økte spenninger

En tjenesteperson i Det hvite hus uttalte i natt at Russland har utstasjonert opptil 7.000 ytterligere soldater ved grensa mot Ukraina de siste dagene. Det er stikk i strid med gårsdagens meldinger fra russerne om en nedtrapping av det de hevder kun er militære øvelser.

Den ikke navngitte tjenesteperson i Det hvite hus sier ifølge NTB også at Russland «når som helst» kan publisere falskt innhold som påskudd for å invadere Ukraina.

I morgentimene torsdag hevder det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti at Ukraina skal ha beskutt de prorussiske separatistene øst i landet.

Nato anslår at Russland har hatt over 130.000 soldater ved grensen til Ukraina.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,01 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,92 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer marginale 0,02 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,49 prosent, mens Kospi i Sør-Korea stiger 0,92 prosent.

I India er Sensex ned 0,37 prosent, S&P/ASX 200 i Australia stiger 0,15 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,20 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 1,55 prosent på 93,34 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,62 prosent til 92,14 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 92,25 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Referatet fra Federal Reserve sitt januar-møte hjalp de store indeksene på Wall Street med å hente seg inn igjen, etter en nedgang onsdag. Oppgangen etter at referatet ble offentliggjort er knyttet til lettelsen over at sentralbanken holdt seg til planen og ikke satte igang rentehevingen raskere enn forventet.

S&P 500 steg med 0,09 prosent til 4.475. Viacom var den største taperen blant indeksens 500 aksjer og falt med mer enn 15 prosent etter lave kvartalstall og en kunngjøring om at de skal bytte navn til Paramount Global.

Teknologiindeksen Nasdaq falt med 0,11 prosent til 14.124. Meta falt med 2 prosent etter at Google annonserte strengere retningslinjer for personvern og sporing.

Dow Jones steg marginalt med 0,16 prosent til 34.934. Blant vinnerne var Boeing og Nike som hadde steget med henholdsvis 3,61 og 2,78 prosent ved stengetid.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,8 prosent før den sluttet på 1.201,05 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,25 milliarder kroner.

SAS -aksjen stupte 22,7 prosent til 1,16 kroner på frykt for en restrukturering. DNB Markets har kuttet kursmålet fra 1 krone til 40 øre, og gjentar sin salgsanbefaling på aksjen. Det nye kursmålet skal gjenspeile lavere estimater og økt finansiell risiko.

I fjerde kvartal 2021 omsatte Flex LNG for 114,6 millioner dollar og fikk et resultat på 69,4 millioner dollar. Aksjen klatret 6,9 prosent til 192,00 kroner.