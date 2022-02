Rekordresultat for Folketrygdfondet

Statens pensjonsfond Norge (SPN), som forvaltes av Folketrygdfondet, endte fjoråret med en avkastning på 14 prosent, én prosent bedre enn markedet.

Det kommer frem i årsrapporten til Folketrygdfondet, som ble lagt frem torsdag formiddag.

Resultatet endte på 41 milliarder kroner, som er en rekord for fondet.

Aksjeavkastningen ble 24,9 prosent for året, som er 1,3 prosent høyere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på minus 1,4 prosent, som var 0,6 prosent høyere enn referanseindeksen for renter.

Satset på undervekt

Differanseavkastningen, altså differansen mot referanseindeks, ble 1,3 prosent, der industrisektoren sto for 1,1 prosent.

Ifølge årsrapporten er det en undervekt i spesielt Nel som bidro til dette. Nel er tyngre vektet i referanseindeksen, og ettersom aksjen har stupt med nesten 50 prosent fører det til en pen differanse.

«Dette selskapet er undervektet i porteføljen i forhold til vekten i referanseindeksen, og det førte til et bidrag til differanseavkastningen isolert sett fra dette ene selskapet på 1,45 prosent for 2021,» heter det i rapporten.

Også Hexagon Composites har vært undervektet, og med et fall på over 40 prosent bidro det til 0,2 prosent av differanseavkastningen for industri.

Forsiktige med prising

– Dette er én av flere strategier. Det er ikke alltid at mulighetene er like gode, men det vi så igjennom 2020 var at det kom en del fine muligheter som vi ville prøve å utnytte, sier adm. direktør Kjetil Houg om bruken av undervekt mot referanseindeks.

– Det ser ut til at dere har vært undervektet på ESG-aksjer, ventet dere at de skulle falle?

– Vårt syn på prisingen har vært relativt den samme over tid, og det å prise selskaper med veldig lav eller ingen inntjening, eller inntjening veldig langt frem i tid, det er vi forsiktige med, skyter aksjedirektør Nils Bastiansen inn.

Kjetil Houg trekker frem at det har vært et stort krav for de nye selskapene at de må nå estimatene.

— I 2020 var det nok en del som kom på børs med veldig høye forventninger, og sånn sett har det vært sunt med det markedet vi hadde i fjor hvor vi fikk korrigert det litt tilbake, sier Houg.

Statens obligasjonsfond (SOF) fikk et resultat på millioner kroner på investeringer i 90 obligasjonslån med en markedsverdi på 8,4 milliarder ved utgangen av året.

Statens pensjonsfond Norge er lillebror til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), som forvaltes av NBIM.