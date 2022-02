Bank of America anbefaler 20 aksjer som kan stige når rentene øker

Mange investorer lar seg bekymre over stigende renter. I en ny rapport fra Bank of America trekker tallknuserne frem en rekke asiatiske aksjer som kan gjøre det bra i et klima med stigende renter.

Ifølge CNBC har storbanken spådd syv renteøkninger fra Federal Reserve i år, etterfulgt av ytterligere fire økninger neste år, i det banken beskriver som en rask renteøkningssyklus. Strategene bemerker at bredden i markedet har blitt dårligere, og at markedsbevegelsene primært drives at et lite antall aksjer, noe som kan resultere i økt volatilitet og svakere totalavkastning fremover.

Bank of America foretrekker nå aksjer med lav volatilitet i P/E, høy lønnsomhet og høy utbyttekapasitet.

Favorittene

Innenfor telekommunikasjonssektoren er bankens toppvalg Telstra Corp. (som faktisk holder til i Australia), Singapores Singtel, Indonesias PT Telkom, Thailands Advanced Info og Taiwan Mobile, ifølge CNBC.

Eiendomsaksjene China Vanke og Longfor Group kom også med på listen, mens energisektoren er representert ved de tre statseide selskapene China Shenhua Energy, Thailands PTT Public Company og Coal India. Innen finans anbefaler strategene Huatai Securities, China Merchants Securities og Haitong Securities i Kina, Public Bank i Malaysia og Bank Mandiri i Indonesia.

Bank of America har også tro på Apple-leverandøren Hon Hai Precision, Delta Electronics, ASE Technology og drikkevare- og matprodusentene Tingyi og Thai Beverage.