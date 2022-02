Konkurransetilsynet har i februar gjennomført bevissikring i et marked knyttet til finanssektoren, skriver tilsynet selv på sine hjemmesider torsdag.

– Konkurransetilsynet mener det er rimelig grunn til å anta at en sentral aktør i et marked knyttet til finanssektoren kan ha handlet på en måte som begrenser konkurransen. Tilsynet har derfor gjennomført en uanmeldt kontroll for å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte en mistanke om brudd på konkurranseloven, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug i en kommentar.

Bevissikringen er gjennomført på grunnlag av en beslutning fra Hordaland tingrett, og tilsynet har tatt beslag i relevant materiale som vil bli gjennomgått.