Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er ifølge tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) ved utgangen av januar på 1.752 milliarder kroner, ned 3,15 prosent fra desember.

I personmarkedet ble det i januar nettotegnet for 3,15 milliarder kroner - hvor 1,6 milliarder ble tegnet i aksjefond, 0,5 milliarder i kombinasjonsfond og 1,5 milliarder i ulike typer rentefond.

Forvaltningskapitalen falt i perioden med 13,5 milliarder som følge av markedstubulens, og norske forbrukere har nå en total forvaltningskapital i norske fond på 369 milliarder kroner.

De institusjonelle investorene nettotegnet verdipapirfond for 5,3 milliarder kroner, aksje- og kombinasjonsfond for 5 milliarder. Proffene solgt imideltrid rentefond for om lag 300 millione kroner.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 28 millioner kroner.