Amazon og Visa kommet til enighet

I november ble det kjent at Amazon planlegger å slutte og akseptere betalinger gjort via Visa-kredittkort utstedt i Storbritannia fra og med 2022. Tvisten mellom partene skal visstnok ha omhandlet Visas transaksjonsgebyrer på handel gjennom Amazons nettbutikk.

Etter nyheten ble kjent stupte Visa umiddelbart nesten 6 prosent på Wall Street.

Torsdag meldes det derimot at at Amazon nå har inngått en avtale med Visa, og at selskapene har kommet fram til enighet angående transaksjonsgebyrene, skriver CNBC.

Amazon har lagt press på Visa for å senke sine avgifter, noe som signaliserer en økende frustrasjon fra forhandlere over kostnadene forbundet med elektronisk pengeoverføring.

«Vi har nylig inngått en ny avtale med Visa som lar alle våre kunder globalt fortsette å bruke Visas kredittkort i våre butikker. Amazon er opptatt av å tilby kundene en betalingsopplevelse som er praktisk og gir valgmuligheter», sa en talsperson for Amazon.