Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Sentralbanksjef Øystein Olsen advarer om at høy lønnsvekst for å kompensere for strømpriser og økt inflasjon, kan straffe seg i form av flere rentehevinger.

Olsen ventet dermed til sin siste årstale før han kom med en direkte advarsel før lønnsoppgjøret.

Samtidig mener Olsen at Norges Bank vil og skal være tålmodige med å heve renten slik at en oppgang ikke bremses for tidlig.

SATS slaktes av DNB Markets etter emisjon en på 600 millioner kroner denne uken.

Så sent som forrige fredag sa finansdirektør Cecilie Elde i SATS at treningskjeden var fullfinansiert.

Meglerhuset mener dette var villedende fra SATS, mens SATS er uenige i DNB Markets’ konklusjon.

Moelven femdoblet resultatet i fjor etter høye trelastpriser.

Resultatet før skatt ble økt til 3 milliarder kroner. Mye av økningen kom fra salg av trevarer til proffkunder som hyttebyggere og annen industri.

Likevel går hyttesalget til himmels. FH Gruppen har rekordår, Prognosesenteret ser enormt etterspørselstrøkk, mens Boligprodusentene vil ha ned leverandørenes marginer.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om SAS – en varslet katastrofe.

Når tjente selskapet penger sist? Hvor mye var det? Og når blir neste gang?

SAS feiler på alle disse kontrollspørsmålene, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Icelandic Salmon: Kl. 06.30, webcast kl. 10.00

Nordic Unmanned: Kl. 06.30, webcast kl. 10.00

SalMar: Kl. 06:30, InnovaMar kl. 08:00, webcast

Aker: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Axactor: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

Klaveness Combination Carriers: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Norwegian Air Shuttle: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.30, webcast

PCI Biotech: Kl. 07.00, Oslo Cancer Cluster kl. 08.30, webcast

poLight: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00