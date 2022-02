Primærinnsidere laster opp i S.D Standard ETC

Tre selskaper relatert til primærinnsidere i S.D Standard ETC har kjøpt totalt 11,5 millioner aksjer i selskapet, ifølge en børsmelding fra selskapet.

Ferncliff Listed DAI AS, nærstående til Martin Nes, har kjøpt 8 millioner aksjer til kurs 1,49 kroner.



EL Investment AS, kontrollert av Espen Lundaas, har kjøpt to millioner aksjer til kurs 1,49 kroner.



Landinvest AS, kontrollert av Espen Landmark Fjermestad har kjøpt 10,5 millioner aksjer til kurs 1,49 kroner.

(TDN Direkt)