Konflikten mellom Russland og Ukraina har lagt en stor demper på utviklingen i USA de siste dagene.

Morgan Stanleys seniorforvalter Andrew Slimmon mener imidlertid dette er en stor kjøpsmulighet.

– Utnytt dette børsfallet, er anbefalingen fra Slimmon som ser S&P 500 i 5.100 i år – en oppside på 16 prosent fra gårsdagens sluttkurs.



Gi det tid

Han tror imidlertid at bunnivåene fra januar på ny kan bli testet ettersom inflasjonen fortsatt preger investorsentimentet og aksjonærene er redde for at Federal Reserve kan tråkke hardt på bremsen ved å heve renten raskt.

– Når vi kommer oss lenger ut i året vil markedet føle seg bedre. Jeg tror ikke at Fed vil knuse økonomien og derfor vil sykliske verdiaksjer være å foretrekke i porteføljen foran defensive og vekstaksjer, sier seniorforvalteren.

Usikkerheten ligger i om Fed kommer til å heve renten for høyt for raskt og dermed kvele veksten i økonomien. Slimmon tror ikke det vil skje.

– Økte renter er godt for finans. Vi er størst overvekt i finanssektoren, sier Slimmon.



Bedre utsikter

Slimmon sier sammenligningsgrunnlaget for inflasjonstallene målt i konsumprisindeksen vil falle til våren. Da vil man ikke lenger sammenligne med lave tall fra fjoråret, og det vil gjøre markedet mindre nervøst, tror analytikeren.

– Som forvalter er det estimater jeg bryr meg om. Og estimatene stiger, sier Slimmon som peker på at resultat pr. aksje for S&P 500 har steget for 2022 og 2023.