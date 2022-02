Scana kansellerer reparasjonsemisjon

Tegningsperioden for Scanas planlagte reparasjonsemisjon utløp fredag 18. februar. Etter stengetid melder selskapet om at emisjonen kanselleres, i lys av at aksjene har blitt handlet for en vesentlig lavere kurs enn tegningskursen på 1,40 kroner gjennom tegningsperioden.

Aksjonærer som har benyttet tegningsretter for å tegne aksjer i reparasjonsemisjonen vil ikke bli tilbudt aksjer til tegningskursen.

Fearnley Securities AS og SpareBank 1 Markets AS er tilretteleggere for emisjonen. Advokatfirmaet Schjødt AS er juridisk rådgiver for Scana.