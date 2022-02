Sveitsisk banktopp brukte millioner på piker, vin og sang

– Nei, svarte Vincenz, og gjentok at det var snakk om nødvendige utgifter for å kunne oppfylle sin rolle som toppsjef i bankgruppen, skriver The Times som har fulgt rettssaken.



Han argumenterte med at han hadde med forretningsforbindelser ut på byen, og det var dem han spanderte mat, drikke og underholdning på.

Jaktet bankkunder på byen

Da aktor la frem dokumentasjon på at 65-åringen flere ganger også hadde vært ute helt alene på byen, uten gjester, hadde han også et svar klar.

Tanken var å dra på steder hvor han kunne møte gründere og bedriftsledere som han kunne etablere et kundeforhold til. Dette var noe han mener han var pålagt som toppsjef.

Da reagerte en dommer og stilte et oppsummerende spørsmål:

– Forstår jeg deg rett, at når du gikk ut alene på et kabaretshow, var det alltid andre forretningsfolk til stede, og at hver drink du bød på, var i bankens interesse?



– Det var en del av bankens bedriftskundestrategi. Det var viktig at jeg var synlig, sa Vincenz.

Fant ansatte på Tinder

Men det stopper ikke med barbesøk. 65-åringen var også aktiv på sjekkeappen Tinder. Og når han møtte en han matchet med, så fikk banken regningen.

Et stevnemøte endte med en restaurantregning på 7.000 kroner.

Dommerne undret seg over hva slags forklaring Vincenz hadde.

Den var at toppsjefen i banken hadde vært på Tinder for å finne kandidater som kunne jobbe i banken.

Kvinnen som fikk påspandert den dyre middagen, vurderte 65-åringen til en jobb i eiendomsavdelingen i banken.

Gransket feriereiser

Så var det selvfølgelig feriereiser til varmere strøk enn Sveits som ble brettet ut i retten. Flere ganger tok han med seg familiemedlemmer på reiser og han fløy privat jetfly.

Regningene summerte seg opp til over tre millioner kroner.

En gang fikk han også banken til å betale en reise til Mallorca, hvor han deltok på et kokkekurs. Prislappen var over 300.000 kroner.

Han blåste av omtrent like mye da han i all hast måtte hjem til Sveits fra Tenerife, for å delta i et viktig møte, skriver The Times.

Turer til Dubai, som var av det mer luksuriøse slaget, ble også dokumentert i retten.

Blandet regninger

Tross sine hardnakkede påstander om at alle utgifter var relevante for å kunne utføre jobben sin, tok han også noe selvkritikk under rettssaken.

Ved flere anledninger, når han var på forretningsreise, var en partner med. Han har siden innsett at han har blandet sine private utlegg med firmautleggene på noen reiser.

– Har du tilbakebetalt dette, spurte dommeren.



– Jeg fant ut av det først nå, mens saken har blitt etterforsket. Men jeg skal gjøre det, sa Vincenz i retten i Zürich.

Stripperbesøk på hotell

En annen regning han belastet firma var for et ødelagt hotellrom.

Han bodde på Park Hyatt i Zürich, og rommet ble rasert etter et opphold med en stripper han var sammen med på den tiden. Regningen kom på nesten 50.000 kroner.

Femstjerners hotellet i Sveits byr på det beste av suiter og rom, og oser av luksus i alle etasjer.

Kan ende i fengsel

Under rettssaken var 65-åringen ved godt humør, og mener han er uskyldig. Han smilte da han ankom retten, men spørsmålet er om han smiler den dagen saken er over og han skal gå ut av rettslokalet igjen.

Han og de seks andre er også etterforsket for å ha fått oppnådd personlige gevinster på flere titalls millioner kroner i forbindelse med diverse oppkjøp banken har foretatt mellom 2006 og 2017.

De er også tiltalt for disse forholdene. Skulle de ble funnet skyldig, risikerer de inntil seks års fengsel.



Dom i saken har ikke falt.