SEB gir investor-råd etter økt spenning

Situasjonen mellom Russland og Ukraina er spent, og fredag kveld meldte Bloomberg News at USAs president Joe Biden under en pressekonferanse i Det hvite hus sa han var sikker på at en Russisk invasjon var nært forestående.

Ifølge Reuters har Russland og Hviterussland valgt å forlenge militærøvelser som skulle være over på søndag, noe som intensiverer presset på Ukraina.

Kjøpsmulighet

Sjefsstrateg Johan Javeus i SEB mener det kan være lurt å sitte klar på kjøpeknappen om markedet faller i kjølvannet av konflikten mellom landene.

«Undertegnede er av dem som nesten på refleks mener at et fall i aksjemarkedet på grunn av geopolitisk uro er en kjøpsmulighet», skriver han i en markedskommentar.

Han mener historien har vist at kriger, terroristangrep og naturkatastrofer sjeldent har hatt varig påvirkning på finansmarkedet.

«For at noe skal ha en genuin vedvarende effekt på markedene, må det som skjer i betydelig grad endre omstendighetene for bedrifter og husholdninger, og dermed også økonomien i sin helthet», skriver han.

Energikrise

Ettersom Russland er en verdens største eksportører av energi, mener Javeus at en invasjon av Ukraine på papiret kan ha en stor påvirkning på markedet. Med Russland på den ene siden av bordet, og USA og EU på den andre, er det stormakter som potensielt kan bli dratt inn i konflikten. Blant annet er Tyskland og Nederland avhengig av Russisk gass.

Ifølge Javeus har USA og EU utelukket en direkte militær involvering. Dermed trenger ikke bevegelsene i markedet å bli dramatiske, selv om situasjonen forverrer seg til det punktet at Russland angriper deler av Ukraina.

Aksjefall

Javeus mener det er vanskelig å skille det som skjer i Ukraina fra andre økonomiske faktorer, når man skal se på hvor mye av fallet i aksjemarkedet som er på grunn av konflikten. Han trekker frem høyere renter og strammere pengepolitikk i lys av økt inflasjon.

«Mitt enkle råd til alle investorer er å basere investeringsbeslutningene på deres egne syn på de helhetlige økonomiske utsiktene. Å forutse hva som vil skje med vekst og inflasjon er vanskelig, men fortsatt mye lettere enn å forutse geopolitiske hendelser», skriver han.