Syv favorittaksjer fra Goldman Sachs

Siden 1. januar har tallknuserne i Goldman Sachs tatt opp dekning på 95 aksjer, noe som har resultert i 51 kjøpsanbefalinger innen rekke rekke ulike bransjer som luftfart, helsevesen og teknologi. CNBC har sett nærmere på syv av selskapene som belønnes med en kjøpsanbefaling.

For ti dager siden startet banken dekning av Teladoc Health, et selskap som beskrives som en «global leder» innen virtuelt helsevesen. Aksjen handles på det laveste nivået på flere år og Goldman-analytiker Cindy Motz mener markedets reaksjon er overdrevet. Hun opererer med et kursmål på 121 dollar, hvilket gir en potensiell oppside på 71 prosent.

Ifølge CNBC startet Goldman Sachs nylig dekning på flyselskapene China Eastern Airlines, som er notert i Hongkong, og Australias Qantas Airways. Kursmålet på førstnevnte indikerer en oppside på 57 prosent mens kursmålet på sistnevnte er 18 prosent over sist omsatte kurs. Argumentet er at begge flyselskapene vil kunne dra nytte av en normalisering av covid-reglene.

Analytiker Lisa Yang forventer en rask og forutsigbar topplinjevekst i Universal Music fremover samtidig som marginene bedres. Storbanken liker også teknologigiganten Grab, som kan dra fordel av den voksende internettøkonomien i Sørøst-Asia.

Goldman Sachs venter også kursoppgang i det franske forsikringsselskapet AXA og tyske Munich Re hvor kursmålene indikerer en oppside på 23-25 prosent.