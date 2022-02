I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Padelgründere tvangsstengt

Oslo kommune har tvangsstengt padelsenteret til sportskjendisene Bjørn Maaseide, Thor Hushovd og Jan Kvalheim på Grorud, etter ni måneder med drift.

Samtidig har konkurrenten PDL drevet i to år, selv om de har fått avslag på søknaden for sitt padelsenter på Økern i Oslo.

Spår rekyl for IT-aksjer

Joachim Bernhardsen, seniorstrateg i Nordea Markets, venter rekyl for IT-aksjer.

Han mener moderat renteoppgang, noe lavere prising, fortsatt høye marginer og sterk inntjeningsvekst lover godt for avkastningen i sektoren.

Orkla satser 100 mill. på startups

Orkla er store på merkevarer og industri. Mindre kjent er det at konsernet har satset 100 millioner kroner på syv norske og svenske oppstartsbedrifter.

Nå har Orkla forsterket investeringsteamet og skutt inn ytterligere kapital til nye investeringer. De kommende to årene er målet å investere i opp mot ti nye selskaper.

Hegnar om Hadia Tajik

På lederplass skriver Trygve Hegnar om VGs avsløring om arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

VG redegjør usedvanlig godt for sakens faktum, men er forsiktig med å avsi en dom over Tajiks adferd og skatteunndragelse. Det gjør derfor vi med glede. Vi snakker om juks og svindel for å spare skatt, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Resultat pr. 4. kvartal:



Bakkafrost: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00

Norsk Hydro: Kl. 07.00, webcast/telefonkonferanse kl. 08.30

PatientSky Group: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Avance Gas Holding: Kl. 08.00, webcast/telefonkonferanse kl. 14.00

BW Epic Kosan: Kl. 08.00, Zoom kl. 14.00