Mot kraftig fall fra start på Oslo Børs

Det går mot en nedtur på 1,8 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge data fra IG Trading. Roger Berntsen i Nordnet tror børsen åpner ned 1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, -1,3] prosent.

Det er stadig Ukraina-krisen som legger en demper på sentimentet, og særlig nå som Putin har beordret styrker inn i østlige deler av Ukraina.

Olje

Oljeprisene skjøt i været i går etter Putin beordret styrker inn i Ukraina.

Brentoljen stiger 0,1 prosent til 97,30 dollar pr. fat. WTI-oljen er ned 0,6 prosent til 93,32 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 94,56 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Oljeprisen er nå opp nær 25 prosent hittil i år og 53 prosent siste 12 måneder.

Fordi Russland har eksportert enorme mengder gass til Europa får oljeprisene ekstra medvind nå som spenningene strammer seg ytterligere geopolitisk.

USA vil offentliggjøre nye sanksjoner mot Russland tirsdag som et svar på Russlands beslutninger og handlinger mandag, opplyser Det hvite hus natt til tirsdag.

USA har lovet «raske og strenge» tiltak i tilfelle en invasjon. Disse forventes å være rettet mot Russlands storbanker og Nord Stream 2, noterer Platts.

Petter Hermanrud mener at Oslo Børs kan falle 25 prosent. Det har Trygve Hegnar sagt lenge. Men spiller krig noen rolle?

– Dersom russisk olje stanser eksport til Europa, som er på rundt 3 millioner fat pr. dag, kan vi raskt se oljeprisen stige ytterligere 10 til 15 dollar, sier oljeanalytiker Andy Lipow sier til CNBC.

Det er også ventet at det vil bli enighet i Irans atomprogram og at det vil sørge for 1 million fat pr. dag tilbake til markedet.

Asia

I Japan faller Nikkei 2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,7 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,5 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 3,4 prosent, mens Kospi i Sør-Korea faller 1,7 prosent.

I India er Sensex ned 1,6 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,9 prosent.

Les hele kommentaren her.

Wall Street

Wall Street var stengt på grunn av Presidents Day i USA i går. Futures peker mot kraftig nedtur også her der Nasdaq leder fallet med rundt 1,9 prosent nedgang.

Hovedindeksen

Oslo Børs gikk stabilt nedover mandag, før det snudde i to-tiden. Hovedindeksen endte likevel ned 0,47 prosent til 1.183,35. Det ble omsatt aksjer for 5,3 milliarder kroner.

Hele 26 aksjer endte i all-time low mandag, deriblant Aker Clean Hydrogen, Atlantic Sapphire, Edda Wind og Ice Group.

Sistnevnte meldte fredag formiddag at det solgte Ice Group Scandinavia til Lyse i en avtale verdt 5,56 milliarder kroner. Ice Groups adm. direktør melder også at planen er å ta selskapet av børs. Aksjen stupte 61,9 prosent fredag og fortsatte ned 22,3 prosent mandag.

Nel -sjef Jon André Løkke solgte fredag aksjer i selskapet for i overkant av 12 millioner kroner . Nyheten kom kort tid etter selskapet la frem planer om massiv oppskalering.

«Nel-sjefens aksjesalg stinker», skriver Finansavisen i en kommentar.



Aksjen falt 6,4 prosent til 12,10 kroner.

DNB Markets skriver at ettersom store kontraktstildelinger blir sett på som potensielle trigger for Nel, «tror vi at et innsidesalg indikerer at ingen slike tildelinger er nært forestående».

DOF endte som dagens vinner og steg 29,6 prosent. Det var ingen selskapsspesifikke nyheter som sørget for oppgangen, men offshore har gjort det skarpt både fredag og mandag. Solstad Offshore og Siem Offshore steg også henholdsvis 11,6 og 6,1 prosent mandag.

Norwegian presenterte fredag sterke kvartalstall og SEB-analytiker Jaakko Tyrväinen hever kursmålet til 19 kroner – 62 prosent over dagens kurs.

«Omicron viker nå unna, og med mindre det kommer enda et covid-relatert tilbakeslag, forblir vi trygge på at sommersesongen vil bli veldig sterk, og at oppdemmet etterspørsel vil bety høy kabinfaktor og inntekt pr. passasjerkilometer», skriver analytikeren.