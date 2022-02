Rødt, rødt, rødt – Moskva-børsen faller tungt fra start

Økende uro i konflikten mellom Russland og Ukraina har ført til en svært spent situasjon, også i finansmarkedene.

Den urolige stemningen har sendt oljeprisen opp tirsdag morgen, og siden klokken 06.00 har brent-oljen steget 0,5 prosent til 97,24 dollar fatet rett før klokken 09.00. Den siste uken har prisen økt med 1,4 prosent og de siste tre månedene er oppgangen på 24 prosent.

Fordi Russland har eksportert enorme mengder gass til Europa får oljeprisene ekstra medvind nå som spenningene strammer seg ytterligere geopolitisk.

Det som derimot ikke stiger er flere av de store europeiske børsene etter blodrøde børser i Asia.

Slik er utvikling rett etter klokken 09.00:

Tyske DAX ned 2,6 prosent

Franske CAC 40 ned 1,8 prosent

Britiske FTSE 100 ned 1,3 prosent

Italienske FTSE MIB ned 2,4 prosent

Sveitsiske SMI ned 2,6 prosent

Spanske IBEX 35 ned 2,0 prosent

Svenske IMXS30 ned 1,6 prosent

Danske OMXC25 ned 2,5 prosent

Hovedindeksen RTS på Moskva-børsen falt over 8 prosent rett etter åpning, men har hentet seg noe inn og er ned 5,4 prosent.

Mandag stupte indeksen som består av de 50 største selskapene i Russland til det laveste nivået siden 2014.

Ned i USA

I tillegg går det mot en knallrød åpning i de amerikanske markedene. Futures fra CNBC viser tirsdag morgen norsk tid et fall på 465 poeng for Dow Jones, tilsvarende en nedgang på 1,4 prosent. Anslagene for S&P 500 og Nasdaq viser nedgang på henholdsvis 1,5 og 2,2 prosent fra start.

Uroen gir økt etterspørsel etter statsobligasjoner, og den amerikanske tiåringen er også ned 6 basispunkter til 1,87 prosent.