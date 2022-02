Ukraina-krisen eskalerte kraftig mandag kveld da Russlands president Vladimir Putin fortalte verden om sin anerkjennelse av de pro-russiske utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk øst i landet.

Eskaleringen øker usikkerheten i markedene på kort sikt, men sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets lar seg ikke bekymre over konsekvensene på lang sikt.

– Konsekvensene av en krig for økonomien tror jeg blir begrensede. Russland og selskaper som investerer i landet vil rammes hardt, men for den øvrige verdensøkonomien vil det ikke bety så mye, sier han i et intervju med FaTV.

– Den lille forutsetningen er at russisk oljeeksport ikke blir hardt rammet – eller kanskje enda viktigere: gasseksporten til Europa. Jeg tror verken Europa eller Russland er interesserte i varig stopp eller begrensninger i gasseksporten. Oljen kan finne andre veier, men med gassen er det vanskeligere. Europa er veldig avhengig av gassen fra Russland, fortsetter strategen.

Tror risikopremien vil forsvinne

Trusselen om en krig og tøffe sanksjoner mot russisk oljeeksport vil ifølge oljeanalytikere slå veldig hardt inn på oljeprisen, men en oppgang til langt opp på 100-tallet er ikke nødvendigvis positivt for en oljenasjon som Norge.

– Relativt sett vil vi greie oss bedre, men stopper russiske gassleveranser til Europa opp og rammer verdensøkonomien hardt, er ikke det bra for Norge. Oljeprisen stiger mye nå fordi risikopremien øker, men denne vil på sikt forsvinne igjen dersom situasjonen ikke eskalerer ytterligere og vi ikke får stopp i russisk eksport, sier Bruce.

Ifølge Nordea-strategen er det mest usikkerheten markedene reagerer på.

– 2014, da Russland sist invaderte Ukraina, var det mye ganske uro i forkant. Men da selve krigen var der, falt markedene mer til ro. Sånn er det veldig ofte med geopolitisk usikkerhet: før ting skjer, holder markedene mulighetene åpne for det aller verste. Når ting er mer avklart, kommer de tilbake , sier han.