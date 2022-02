Mandag lanserte Donald Trump sin sosiale medie-tjeneste, Truth Social.

Man kan spekulere i hvor mye inspirasjon Trump har hentet fra Twitter i utviklingen av plattformen; der man på Twitter kan dele tankene sine i en tweet, kan man på Truth Social dele dem som en «sannhet», eller som det heter i appen, en «truth».

Før børsåpning tirsdag skøyt aksjene til Digital World Acquisition, blankosjekkselskapet som skal fusjonere med Truth Social, opp nesten 30 prosent til 106,44 dollar pr. aksje på førhandelen, skriver CNBC.

Et blankosjekkselskap, eller SPAC, er et tomt selskap som kun har som formål å samle inn penger gjennom salg av sine aksjer, for å så kjøpe opp og fusjonere med andre selskaper.

Digital World var blant de mest omsatte amerikanske aksjene før åpningsklokken, og trendet på det investorfokuserte sosiale mediet stocktwits.com, noe som indikerer interesse fra småinvestorer.

Appen var for øvrig nummer 1 på listen over mest nedlastede apper i USA tirsdag.