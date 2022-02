Dette må du vite før børsåpning

Det går mot en nedgang på 0,4 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge data fra IG Trading. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,2] prosent.

Olje

Oljeprisen steg tidlig onsdag morgen, men brent-oljen har flatet ut og er opp marginale 0,06 prosent til 96,64 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,17 prosent til 91,75 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 96,04 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

«De allierte i NATO holder tilbake noen straffetiltak som forhandlingskort, noe som også betyr at døren til diplomati fortsatt er åpen. Atomavtalen med Iran er fortsatt en mulighet inntil den ikke er det», sier Vandana Hari, grunnlegger av leverandøren av oljemarkedsanalyse Vanda Insights, til Reuters.

«De to faktorene vil holde brent-oljen under 100 dollar fatet inntil videre», legger Hari til.

Russland eskalerer konflikten og det sender Oslo Børs motsatt vei av andre børser, forklarer Are Haram

Asia

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,8 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,7 prosent, mens Kospi i Sør-Korea stiger 0,5 prosent.

I India er Sensex opp 0,6 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,6 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.

Markedene i Japan holder i dag stengt på grunn av ferie.

De asiatiske markedene revansjerer dermed noe av gårsdagens tap, der blant annet Hang Seng-indeksen var ned godt over 3 prosent.

Wall Street

API-tall for amerikanske oljelagre legges frem klokken 22.30 norsk tid.

Til tross for Biden-tale og comeback-tendenser endte New York-børsen i rødt tirsdag. Dow Jones sank mest av de toneangivende indeksene.

Industriindeksen Dow Jones endte ned 1,41 prosent til 33.596,87 poeng.

Den brede S&P 500-indeksen falt med 1,02 prosent, og endte i 4.304,21 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq avsluttet svakt med en nedgang på 1,23 prosent til 13.381,92 poeng.

Futures fra CNBC viser at det går mot revansje når de amerikanske børsene åpner onsdag. Anslagene indikerer en oppgang på 0,4 prosent for Dow Jones, 0,5 prosent for S&P 500 og 0,7 prosent oppgang for Nasdaq.

Hovedindeksen

Flere selskaper har lagt frem kvartalstall onsdag morgen, deriblant NTS, NRS, Tomra og Frøy.

Tirsdag falt hovedindeksen 0,3 prosent, og nedgangen ble dempet av oljeprisoppgangen.

Flere oljeaksjer hadde dermed en fin tirsdag. Aker BP steg 2,7 prosent til 267,80 kroner. Vår Energi steg 6,6 prosent til 29,15 kroner. Questerre steg 14,4 prosent til 1,64 kroner etter at kursen åpnet på 1,31 kroner, mens Interoil Exploration and Production steg 13,1 prosent til 1,41 kroner. Sistnevnte legger frem kvartalstall på torsdag.

Det gikk også bra for shippingaksjer. Belships og Golden Ocean steg henholdsvis 7,5 og 7,2 prosent.

Finanskalenderen

Resultat pr. 4. kvartal:

Arctic Fish Holding: Kl. 06.30, webcast kl. 10.00

Frøy: Kl. 06.30, hos Danske Bank kl. 09.00, webcast

Norway Royal Salmon: Kl. 06.30, hos Danske Bank kl. 08.00, webcast

NTS: Kl. 06.30, hos Danske Bank kl. 10.00, webcast