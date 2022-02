Hva er den beste reaksjonen på markedet nå? Sitte stille i båten , som Jan Petter Sissener? Kjøpe når det smeller, som Peter Hermanrud?

Sjeføkonomer og eksperter råder til å holde hodet kaldt og ikke la følelsene ta overhånd når man ser investeringene surne. Ifølge Greg McBride, sjefanalytiker i Bankrate, er en av de viktigste tingene du kan gjøre å ikke gjøre noe som helst.

– Volatilitet og korreksjoner er en normal del av å investere i markedet, sier McBride til MarketWatch.

– I tilfeller som dette hvor markedet oppfører seg irrasjonelt er ofte den beste måten å reagere på å la pengene være akkurat der de er, sier Jacob Channel, seniorøkonom i LendingTree.



Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea åpner for uro i aksjemarkedet og høyere olje- og gasspriser på kort sikt, men tror ikke Ukraina-konflikten vil prege børsene lengre frem.

Rebalansering på tide?

Vi trenger ikke å gå lengre tilbake i tid enn til mars 2020 da børsene surnet ordentlig helt i starten av pandemien.

Siden den gang har det gått én vei – opp. Det skal sies at markedet har blitt støttet av behjelpelige pengepolitiske avgjørelser og støttekjøp, men markedene handles vesentlig høyere nå enn før pandemien.

Det kan imidlertid være en idé å se på investeringene du gjorde for en stund siden. Gjør de det like godt slik markedet ser ut nå som da du gjorde investeringen? Er du tungt eksponert mot vekstaksjer, som har gjort det meget godt de siste to årene, men som etter alle solemerker vil gjøre det svakere enn verdiaksjer i tiden fremover?

Charles B. Sachs, sjeføkonom i Kaufman Rossin Wealth Kaufman Rossin Wealth

Ekspertene peker på at et børsfall kan være et godt tidspunkt å rebalansere porteføljen på.

– Avhengig av hvor gammel du er og tidshorisonten for investeringen din, kan dette være en kjøpsmulighet. Se på det som om markedet er på salg, sier Charles B. Sachs, sjeføkonom i Kaufman Rossin Wealth.



Men ikke stress med å time markedet. Det handler stort sett alltid om flaks.

– Du klarer mest sannsynlig ikke å treffe når markedet er helt på bunnen, så hvis du vil prøve å investere når markedet går nedover, er det det ikke den beste strategien å vente på den perfekte muligheter, sier Alana Benson, talsperson i NerdWallet.



Kan bli verre

Det er imidlertid en risiko for at Ukraina-krisen bare så vidt har begynt og at det kommer til å bli verre – både for Ukraina og markedene.

Hermanrud er klar på hva han ønsker å gjøre i tiden fremover.

«Det er relativt sannsynlig. Den dagen Putin går inn i Kiev skal jeg kjøpe i alle fall. Nå vet man ikke nok. Situasjonen nå er ille, men den er relativt moderat sammenlignet med om han tar hele Ukraina. Hvis han går inn i Kiev blir det mye større. Det er spørsmålet», sa Hermanrud til Finansavisen i går.