– I 2004 ble det implementert et nytt IT-system for håndtering av gjeldssaker hos oss, og feil i dette systemet har i ettertid ført til at det i noen få tilfeller har blitt innkrevd gjeld som var foreldet, eller at man har tatt inn mer enn hva kundene faktisk skyldte.

– Hva viser de foreløpige undersøkelsene dere har gjort i Danmark? Hvor store summer er det snakk om pr. kunde der?

– Det jobbes fremdeles med denne saken i Danmark. De kundene som til nå er kompensert der har imidlertid i snitt fått mellom 2.900 og 3.500 danske kroner, beroende på hvilke feil som er funnet i de ulike sakene.

Flere feil

I fjor sommer ble det kjent at Danske Bank i Norge har tatt for høye renter på purregebyrer og i enkelte tilfeller også for høye purregebyrer. I november i fjor meldte banken om status for arbeidet med å gjennomgå saken, og tall og analyser viste da at kundene i gjennomsnitt hadde blitt avkrevd 65 kroner for mye.

«Slik denne saken står nå er banken av den forventning at ca. 184.000 kunder i Norge potensielt er påvirket av problemstillingen som primært går ut på at det er tatt for høye renter på purregebyr siden 2006», skrev banken i en pressemelding i november i fjor.

Danske Bank konsernet har identifisert flere eldre saker som har medført tap for kundene. Per i dag har banken løst 6 problemstillinger som relaterer seg til eldre kundesaker.

– Etter flere feil og mangler, kan kundene stole på Danske Bank?



– Det er viktig å tenke på at de sakene som har omhandlet Danske Bank de siste par årene i all hovedsak har omhandlet undersøkelser initiert av konsernet selv, blant annet knyttet til flere igangsatte prosesser der man går gjennom eldre systemer og rutiner og ser om det i fortiden har blitt foretatt feil. Tanken er at man ønsker å få ryddet slikt av veien på eget initiativ og på den måten bygge en enda bedre bank for tiden som kommer, sier Schmidt til Finansavisen.