Morgan Stanley-forvalter Andrew Slimmon mener det er best å holde seg til verdiaksjer.

Senior porteføljeforvalter Andrew Slimmon i Morgan Stanley Investment Management uttalte gjentatte ganger i fjor at høytflyvende vekstaksjer hadde blitt for dyre og at han heller gikk for såkalte «kvalitetsvekstaksjer» – det vil enkelt sagt si «big tech».

Nå har pipen fått en annen lyd.

– «Big tech»-aksjene har blitt mer sårbare, ettersom de høytflyvende vekstaksjene har blitt så mørbanket. Kjøpsmuligheten er stadig i verdiaksjer, sier han i et intervju med Bloomberg TV.

Slimmon lener seg på et historisk snitt som viser at børskorreksjoner på 10 prosent har snudd til pen oppgang 12 måneder senere, selv om markedet i de fleste tilfeller faller 5-10 prosent til før det snur.

– Jeg tror det kan bli styggere denne gangen også, fortsetter forvalteren, men legger samtidig til at han ser for seg færre rentehevinger fra Federal Reserve enn mange spår.

– Markedet forteller meg at jeg bør holde på de økonomisk sensitive aksjene, og det er der du vil være nå, lyder konklusjonen.