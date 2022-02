– Utsiktene for Equinor og Vår Energi er enda bedre nå

– Vi har foreløpig ikke gjort noen ting, svarte forvalter Hans Thrane Nielsen, på spørsmål i Finansavisen Økonominyhetene onsdag om de har gjort noen tilpasninger i porteføljene for å møte krisen i Ukraina.

– Veldig ofte er regionale konflikter, som dette foreløpig ser ut til å være, de har begrenset effekt på realøkonomien. Dersom dette skulle eskalere, og det vet vi ikke, så er det en del verdikjeder og selskaper som kommer til å få - faktisk en del bedring i sin forventede inntjening, la han til, og viste blant andre til at utsiktene for Equinor og Vår Energi ser enda bedre ut enn bare for et par måneder siden.

Han trakk frem at et par av de små- og mellomstore IT-selskapene har opersjoner i Ukraina, men at de foreløpig ikke er blitt forstyrret, og at det så langt ser ut til at de heldigvis ikke vil bli påvirket da Russland ser ut til å være mest interessert i landområdet i det østlige Ukraina.

– Vil laks bli påvirket?

Se hele intervjuet med Hans Thrane Nielsen i toppen.