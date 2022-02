I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Vekstfavoritt stuper

Monaco-baserte Arne Græe har tjent seg søkkrik på børsraketten Nordic Semiconductor, men siden september i fjor har inflasjonsfrykt og børsuro kostet ham over 1,5 milliarder kroner.

Blør gjør også Tore Engebretsen, Edvin Austbø og Richard Urbanski. Samlet har firkløveret sett over 2 milliarder kroner fordufte.

Mener Seadrill-aksjer er lite verdt

Seadrill reddet seg fra konkurs, og mens John Fredriksen har solgt seg ut for lengst, sitter fortsatt en rekke småaksjonærer igjen med aksjer.

Disse aksjene er lite verdt, mener analytiker Kim André Uggedal i SEB, som sier dagens aksjonærer burde ha solgt seg ut for lengst, og får følge av kollega Gustaf Amlé i Fearnley Securities.

Antallet nye stillinger eksploderer

Sysselsettingsveksten fortsetter å sprenge «skjemaet» og er klart sterkere enn det den forrige regjeringen definerte i Perspektivmeldingen.

For å finansiere fremtidige velferdsutfordringer mente Solberg-regjeringen at Norge trenger om lag 1 million nye jobber innen 2050. Det tilsvarer 25.000 hvert år. Fra fjerde kvartal 2020 til fjerde kvartal 2021 var veksten hele 88.900.

Hegnar om batterifabrikker

På lederplass skriver Trygve Hegnar om planene om gigabatterifabrikker i Mo i Rana. Siste nytt er at antallet fabrikker er tatt ned til to, uten at det er sagt noe om antallet ansatte. Og regjeringen og næringsminister Jan Christian Vestre skal bidra med «risikoavlastning».

Yes, risikoavlastning. Da begynner vi å nærme oss hva Hegnars batterifabrikk kan bygges på, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Resultat pr. 4. kvartal:

Norcod: Kl. 06.00

Adevinta: Kl. 07.00, webcast/telefonkonferanse kl. 08.30

BEWi: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Insr Insurance Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

KMC Properties: Kl. 07.00, hos Pareto Securities kl. 10.00, webcast

Mercell Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

BW Energy: Kl. 07.30, webcast/telefonkonferanse kl. 14.00

Sikri Holding: Kl. 07.30, webcast kl. 08.00

MPC Container Ships: Kl. 08.00, webcast/telefonkonferanse kl. 15.00