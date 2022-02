Oslo Børs-futures: 4,4 prosent nedgang fra start

Det går mot et fall på 4,4 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge data fra IG Trading. Roger Berntsen i Nordnet ser imidlertid noe mer nøkternt på det. Han tror det går mot nedgang på 2 prosent eller innenfor intervallet [-2,5, -1,5] prosent.

Olje

Oljeprisen har skutt 5 prosent opp i løpet av natten etter meldinger fra Interfax om at Russland iverksatte militære operasjoner mot Ukraina klokka 5 torsdag morgen.

Brentoljen stiger 5 prosent til over 101 dollar pr. fat. Det er første gang siden august 2014 at prisen er så høy. WTI-oljen stiger 4,3 prosent til 96,25 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 96,96 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Ekspertene forventer ikke store utslag på børser og i energipriser på lengre sikt som følge av krigen, men ser definitiv børsuro umiddelbart.

– Europa importerer gass fra Russland, mens USA er en netto gasseksportør. Råvarestrategene våre ser beskjeden påvirkning på oljeprisen fordi markedet allerede er stramt, sier Goldman Sachs-analytikere i et notat.

Russland eskalerer konflikten og det sender Oslo Børs motsatt vei av andre børser, forklarer Are Haram

Asia og Europa

I Japan faller Nikkei 2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,5 prosent.

Shanghai Composite faller 1,4 prosent, Hang Seng i Hongkong svekkes 3,1 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 2,4 prosent.

I India er Sensex ned 2,9 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 3 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 3 prosent.

I Europa ser utviklingen slik ut:

Tyske DAX ned 3,1 prosent

ned 3,1 prosent Franske CAC 40 ned 0,7 prosent

ned 0,7 prosent Britiske FTSE 100 ned 2,3 prosent

ned 2,3 prosent Italienske FTSE MIB ned 1 prosent

ned 1 prosent Sveitsiske SMI er ikke i gang ennå

er ikke i gang ennå Spanske IBEX 35 er ned 0,6 prsent

er ned 0,6 prsent Svenske IMXS30 er ned 3,8 prosent

er ned 3,8 prosent Danske OMXC25 er ned 0,6 prosent

I tillegg går det mot en knallrød åpning i de amerikanske markedene. Futures fra CNBC viser tirsdag morgen norsk tid et fall på 2,2 prosent for Dow Jones. Anslagene for S&P 500 og Nasdaq viser nedgang på henholdsvis 2,1 og 2,7 prosent fra start.

Wall Street

I takt med eskalert geopolitisk uro fortsatte de tre ledende indeksene på Wall Street å falle.

Industriindeksen Dow Jones endte ned 1,31 prosent til 33.596,87 poeng.

endte ned 1,31 prosent til 33.596,87 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen falt med 1,84 prosent, og endte i 4.304,21 poeng.

-indeksen falt med 1,84 prosent, og endte i 4.304,21 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq avsluttet ned hele 2,23 prosent til 13.381,92 poeng.

Hovedindeksen

Det kommer et lass på kvartalstall i dag deriblant fra BEWi, MPC Container Ships, Odfjell Drilling, Solstad Offshore og Meltwater.

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.188,36 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 6,0 milliarder kroner.

Vow økte omsetningen i andre halvår 2021 til 253 millioner kroner, opp fra 212 millioner kroner i samme periode året før. I 2022 ønsker Vow å doble omsetningen sammenlignet med 2021. Aksjen gikk opp hele 32,6 prosent.

I fjerde kvartal 2021 hadde Tomra inntekter på 3,05 milliarder kroner, opp fra 2,74 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Aksjen falt 3,8 prosent.

Finanskalender

Resultat pr. 4. kvartal:

Norcod: Kl. 06.00

Adevinta: Kl. 07.00, webcast/telefonkonferanse kl. 08.30

BEWi: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Insr Insurance Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

KMC Properties: Kl. 07.00, hos Pareto Securities kl. 10.00, webcast