24.02.2022 Oslo Børs faller kraftig, etter at Russland invaderte Ukraina. Aksjemarkedene i Europa stuper, mens råvareprisene stiger kraftig. Et fat brent spot-olje koster nå nesten 105 dollar fatet. Storebrand-forvalter Olav Chen tror ikke europeisk økonomi vil preges på lang sikt av krigen, men påpeker at sanksjonene kan få betydning for utviklingen fremover.