Biden lanserer enda hardere sanksjoner

USAs president Joe Biden annonserer torsdag kveld at han ilegger nye sanksjoner mot Russland. Biden ønsker blant annet å begrense mulighetene Russland har til å handle i de utenlandske valutaene Dollar, Yen og Pund.

Videre uttaler Biden at de kommer til å innføre streng eksportkontroll, der de ønsker begrense hvilke varer som kan eksporteres til Russland. Varene det i første gang er snakk om å begrense eksporten av er telekomutstyr, elektronikk og luftfartsutstyr.

Nevnte sanksjoner kommer i tillegg til tidligere sanksjoner mot flere russiske banker, som innebærer at de ikke skal kunne får tilgang til det britiske pundet, og at skal bli tilnærmet fullstendig utelukket fra finanssystemet i Storbritannia. Videre har en rekke høytstående privatpersoner og selskaper bli ilagt forbud mot å ta opp større lån i Storbritannia, og Biden annonserer at USA også vil ilegge høytstående russere personlige sanksjoner.

– Dette er folk som personlig tjener på Kremls politikk. De bør dele smerten, sier Biden.