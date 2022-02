Elon Musk i finanstilsynets søkelys etter aksjesalg

Finanstilsynet (SEC) undersøker om nylige aksjesalg av Teslas adm. direktør Elon Musk og hans bror, Kimbal Musk, har brutt regler for innsidehandel, ifølge Wall Street Journal.

SECs etterforskning startet i fjor etter at Elon Musks bror solgte aksjer i Tesla til en verdi av 108 millioner dollar. Aksjesalget skjedde dagen før Elon Musk spurte Twitter-følgerne sine om han skulle selge 10 prosent av sin eierandel i Tesla, og lovet å etterfølge resultatet av avstemningen. Elon Musk sa at salget av aksjer skulle bli gjennomført for å tilføre han likviditet dersom det skulle bli innført nye skatter på urealiserte kapitalgevinster. Elon Musk selv begynte å selge aksjer for milliarder av dollar noen dager etter tweeten hans.