Mot solid revansje fra start på Oslo Børs

Det går mot en opptur på 1,9 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge data fra IG Trading. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 1 prosent, eller innenfor intervallet [0,8, 1,2] prosent.

Olje

Fredag morgen er Brent-oljen tilbake over 100 dollar, og frontkontrakten stiger nærmere bestemt 1,4 prosent til 100,80 dollar pr. fat. Dette er likevel godt under nivået på rundt 103,50 dollar da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen stiger 2,2 prosent til 94,84 dollar pr. fat.

Oljemarkedet stålsetter seg nå for konsekvensene av sanksjoner mot den store oljeprodusenten Russland, som altså torsdag innledet invasjonen mot Ukraina.

«Oljemarkedene er særlig sårbare for tilbudssjokk, gitt at globale oljelagre er på sine laveste nivåer på syv år», skriver Commonwealth Bank-analytiker Vivek Dhar ifølge nyhetsbyrået i et notat.

Olje og gass-selskapene går mot strømmen i en børsuro drevet av Russlands invasjon i Ukraina

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,1 prosent.

Shanghai Composite stiger 0,5 prosent, Hang Seng i Hongkong svekkes 0,6 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 1,2 prosent.

I India er Sensex opp 2,8 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går frem 0,1 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 0,5 prosent.

Wall Street

På makrofronten tikker det blant annet inn tall for privat konsum og inflasjon (PCE) for januar, Michigan-indeksen for februar og Baker Hughes riggtelling.