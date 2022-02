Handel med Russland kan bli en lei affære i tiden fremover etter Vladimir Putin har innledet en storstilt invasjon av Ukraina. Det meldes nå om at russiske styrker har nådd fram til hovedstaden Kyiv.

I den forbindelse har Goldman Sachs satt sammen en liste med selskaper der 20 prosent eller større andel av inntektene stammer fra handel med Russland, eller på annen måte er eksponert mot konflikten.

Europeiske markeder vil merke urolighetene tyngst, ifølge storbanken. Markedene falt rundt 3 prosent torsdag, bortsett fra Wall Street som overraskende snudde i grønt. I morgentimene fredag stiger de fleste europeiske børsene.

– Noen er også i faresone, sier senior porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen.

Ser vekst

Til tross for volatiliteten torsdag tror Goldman at markedene allerede har priset inn svakere vekst, ifølge analytiker Peter Oppenheimer.

– Det ser ut til at moderering av veksten allerede er priset inn i markedet. Vi tror det krever et mye større fall i veksten enn det vi forventer for å få bullmarkedet av sporet, sier Oppenheimer i analysen.



Goldman-analytikeren ser en vekst på 8 prosent i aksjemarkedet i 2022 og 6 prosent i 2023.

Equinor på listen

Goldman har i sin liste tatt med selskaper som har eierandeler i russiske selskaper.

Her kommer også oljegigant Equinor med på listen.

«Vi har hatt aktivitet i Russland i mer enn 30 år. Helt siden vår første etablering, har utviklingen av vår aktivitet skjedd i nær dialog med norske utenriksmyndigheter», sa Ola Morten Aanestad, pressetalsmann i Equinor til Finansavisen i går.



På spørsmål om Equinors Russland-virksomhet bør fortsette svarer Guri Melby, leder i Venstre, følgende:

– Nei. Jeg mener at spesielt et selskap som Equinor, der staten er en betydelig eier, må ta konsekvensene av at Russland nå har tatt steget ut i en fullskala angrepskrig.

Equinor i Russland Equinor har vært til stede i Russland i mer enn 30 år. Siden 1996 har selskapet vært partner i utviklingen av oljefeltet Kharyaga i Timan-Pechora-bassenget i Nenets autonome område, 60 kilometer nord for Polarsirkelen. Equinor utvikler også flere prosjekter som del av et samarbeid med Rosneft. Samarbeidet dekker blant annet utbyggingen av oljefeltet North Komsomolskoye i Vest-Sibir, et leteprogram for å vurdere drivverdigheten av kalkformasjonen Domanik i Samara-regionen, og 12 lete- og utvinningslisenser i Øst-Sibir. Produksjonen blir oppgitt til 25.000 fat oljeekvivalenter pr. dag. Equinor har 70 ansatte og et avdelingskontor i Moskva. KILDE: EQUINOR

Stor inntektskilde

Franske TotalEnergies, britiske BP og Shell, Luxembourg-baserte Tenaris, franske Renault og Glencore.

Videre på Goldmans liste kommer selskaper som har mer enn 20 prosent av inntektene sine fra Russland.

På topp av listen kommer det nederlandske telekomselskapet VEON. Hele 48 prosent av selskapets inntekter stammer fra handel med Russland.

Edelmetallutvinner Polymetal International og den britiske stålprodusenten Evraz har henholdsvis 42 og 38 prosent eksponering. Andre selskaper med mer enn 20 prosent eksponering er tyske Uniper, det finske energiselskapet Fortum og dekkprodusent Nokian Renkaat.