Innsidere kjøpte i Fjordkraft og PatientSky

Per Heiberg-Andersen (EVP Nordic) har kjøpt 2.000 aksjer i Fjordkraft Holding ASA til en snittkurs på 37,04 kroner. Etter kjøpet har han 5.000 aksjer i Fjordkraft, fremgår det av en børsmelding fredag.

Lorenz AS har kjøpt 50.000 aksjer PatientSky Group AS til en snittkurs på 3,10 kroner. Lorenz er kontrollert av sjef for forretningsutvikling og primærinnsider Anton Lorenz Bondesen. Etter kjøpet har Lorenz og nærstående 7,35 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 3,70 prosent av utestående aksjer i PatientSky Group.