Kinesiske banker begrenser finansiering av kjøp i Russland

Kina og Russland har styrket sine bånd betraktelig etter Moskvas annektering av Krim i 2014 og de påfølgende vestlige sanksjonene den gang.

For å fremme sin egen vekst har Kina også økt sine kjøp av russiske råvarer, og 30 prosent av russisk olje og gass selges nå til Kina.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina har minst to av Kinas største statseide banker, ICBC og Bank of China, begynt å begrense finansiering av kjøp av russiske råvarer, skriver Bloomberg.

Ifølge mediet ble beslutningen tatt i frykt for at det å tillate finansiering kunne bli sett på som støtte av Moskvas invasjon, og at man dermed risikerte sanksjoner fra USA og deres allierte, skriver Bloomberg. Avisen viser til ikke-navngitte kilder.

De melder at tiltaket kan være midlertidig.

(NTB)