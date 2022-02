En beslutning om å utestenge Russland fra det globale betalingssystemet SWIFT vil bli fattet om få dager, sier sjefen for en av sentralbankene i eurosonen til Reuters lørdag, ifølge NTB.

– Det er bare et spørsmål om tid for SWIFT, veldig kort tid, sier sentralbanksjefen, som ønsker å være anonym, til nyhetsbyrået.

– Er det nok? Nei. Er det nødvendig? Absolutt. Sanksjoner gir bare mening hvis det er kostnader for begge sider, og dette vil bli kostbart, legger vedkommende til.

Bloomberg skriver også at EU skal være nærmere å støtte utestengelsen av Russland fra betalingssystemet. Nyhetsbyrået påpeker at beslutningen krever enstemmighet blant de 27 EU-landene.

Får støtte

Lørdag meldte Polens statsminister Mateusz Morawiecki på Twitter at Ungarn vil stille seg bak forslaget. Ungarn var et av landene som motsatte seg sanksjonen, sammen med blant annet Italia og Tyskland, skriver NTB.

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har også Italias statsminister Mario Draghi snudd i saken.

Bloomberg skriver videre at EUs to første pakker med sanksjoner gjorde lite i å forhindre Russland fra å fortsette de aggressive angrepene mot Ukraina. Dette har ført til at EU nå overveier en tredje runde med sanksjoner som inkluderer utestengelse fra SWIFT, ifølge kilder.

– Basert på hva jeg hører, virker det som det ikke lenger er noen sterk motstand, sier den litauiske statsministeren Ingrida Simonyte om forslaget.

Finansielt atomvåpen

Den franske finansministeren Bruno Le Maire har også sagt at Frankrike ikke har noen reservasjoner mot å utestenge Russland fra Swift. Han omtaler trekket som et «et finansielt atomvåpen».

«Det er klart at når man har et finansielt atomvåpen i dine hender, er det noe man nøye overveier før man velger å ta det i bruk,» sa han ifølge Bloomberg fredag.



USA har også plukket opp igjen samtalen om en eventuell SWIFT-utestengelse av Russland.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications er et internasjonalt nettverk som legger til rette for at banker kan kommunisere med hverandre og overføre penger på en effektiv måte.

Mer enn 11.000 finansinstitusjoner verden over er forbundet gjennom SWIFT.

– SWIFT er et system der alle finansielle transaksjoner ligger. Hvis Russland blir kastet ut, blir det ikke mulig å overføre penger mellom Russland og verden utenfor, forklarer sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til NTB.