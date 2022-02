Warren Buffetts Berkshire Hathaway tjente 40 milliarder dollar – over 350 milliarder kroner – i fjerde kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Det var 10 prosent bedre enn året før og for hele 2021 mer enn doblet inntektene seg til like under 90 milliarder dollar.

25.02.2022 Oslo Børs stiger igjen, i likhet med de øvrige europeiske børsene, tross russisk invasjon i Ukraina. Oljeprisen går tilbake fra i går, det samme gjør de oljerelaterte aksjene på børsen her hjemme. Porteføljeforvalter Bjørn Tore Urdal i Eika tror markedene i stor grad allerede har posisjonert seg for en krig i Ukraina. Han har vektet ned Norden-fondet i Finland, men sitter nå stille i båten.

Driftsresultatet steg med 45 prosent til 7,3 milliarder dollar – 64,5 milliarder kroner. Investeringsselskapet kjøpte også tilbake aksjer i eget selskap til en everdi av 6,9 milliarder dollar.

Apple og industri

Legendeinvestor Buffett publiserte samtidig sitt årlige brev til aksjonærene der han fortalte om både aksjonærmøtet i Omaha i slutten av april og hvorfor 2021 var et sterkt år.

De fire store sørget for suksess også i fjor: forsikringsdriften, Burlington Northern Santa Fe-jernbanen, energibusinessen og eksponeringen mot Apple.

Tar vi med utbytteutbetalinger endte avkastningen på Apple-investeringen på 35 prosent i fjor.

– Tim Cook er briljant, sier Buffett i brevet om Apple-sjefen.



Orakelet fra Omaha er åpen om hvor avhengig selskapet er av amerikansk industri.

– Mange ser på Berkshire som en stor og merkelig sammensetning av finansielle eiendeler. Sannheten er at Berkshire eier mer industrielt enn noe annet amerikansk selskap, sier Buffett.



Enorme summer

Berkshire Hathaway er nå priset til 715 milliarder dollar – mer enn 6.300 milliarder kroner – og aksjen handles ikke langt unna all-time high. Berkshire er opp 7 prosent hittil i år mens resten av markedet har falt som følge av usikkerhet knyttet til krig i Ukraina, inflasjon og usikkerhet rundt rentehevinger.

Warren Buffetts formue har også steget bratt, til rundt 115 milliarder, ifølge Forbes. Det gjør ham til verdens 8. rikeste.

Buffett blir 92 år gammel i august, men har ikke gitt noen indikasjon på at han vil troppe av.