Russland kan bli utestengt av SWIFT, men hva er det egentlig og hvilke konsekvenser vil det få for Russland?

– Se på det som økonomiens Gmail, forklarer Marius Mørch Larsen, finansjournalist i Finansavisen.



Mørch Larsen forteller at sanksjoneringen har blitt brukt mot Iran tidligere og at det umiddelbart fikk store økonomiske konsekvenser. Ser vi på historien kan det følgelig få dramatiske følger dersom Russland fjernes fra SWIFT.

SWIFT SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) brukes av over 11.000 finansinstitusjoner verden over.

Det er det viktigste sikre meldingssystemet som banker bruker for å foreta raske betalinger over landegrenser, slik at internasjonal handel kan flyte jevnt.

SWIFT selger også programvare til finansielle institusjoner, tilpasset deres eget nettverk kalt SWIFTNet.

Deltakerne består av både banker, meglerhus, sentralbanker og øvrige finansinstitusjoner.

Nettverket håndterte pr. 2018 over 33,6 millioner transaksjoner pr. dag, som utgjør ca. halvparten av alle globale finansielle transaksjoner.

Finansavisen forklarer bruksområdet for SWIFT, hvordan det har blitt brukt som sanksjonering tidligere og hvilke konsekvenser det kan få for Russland og Putin hvis landet blir utestengt i videoen over.