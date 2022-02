Lørdag la Warren Buffett frem det årlige investorbrevet til sine aksjonærer i forbindelse med at konglomeratet Berkshire Hathaway la frem tallene for fjerde kvartal.

Investorlegendens brev er regnet å være en av verdens mest leste aksjonærbrev, og Buffett har skrevet brevet årlig siden 1965.

«Det er lite som begeistrer oss», skriver han, og viser til at både han og den mangeårige makkeren Charlie Munger har slitt med å finne gode investeringer.

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde Berkshire Hathaway kontanter for 146,7 milliarder dollar, ifølge Financial Times, tilsvarende snaut 1.295 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs.

«Charlie og jeg har tidligere gått gjennom perioder med tilsvarende kontantnivåer. Disse periodene er aldri hyggelige; de er heller aldri permanente,» skriver han.

Berkshire Hathaway økte driftsresultatet med 45 prosent til 7,29 milliarder dollar i fjerde kvartal. Resultatet etter skatt økte til 39,65 milliarder dollar, opp fra 35,84 milliarder dollar.

Må være komfortable med investeringene

«Langsiktige renter som er lave dytter opp prisene på alle produktive investeringer, om dette er aksjer, leiligheter, gårder, oljebrønner eller hva som helst,» skriver Buffett.

«Andre faktorer påvirker verdsettelsene også, men rentene vil alltid være viktige,» legger han til.

Markedsforholdene har begynt å favorisere sektorer som industri, finansgiganter og energikjemper - alle virksomheter Berkshire Hathaway har i porteføljen, skriver Financial Times.

Aksjekursen har steget 6,4 prosent så langt i år, godt foran nedgangen på snaut 8 prosent i den brede samleindeksen S&P 500.

«De som er komfortable med investeringene sine vil – i snitt – oppnå bedre resultater enn de som er motivert av overskrifter som stadig endrer seg, prat og lovnader,» noterer investorlegenden.



Selskapets resultater er ofte ansett som et barometer for den bredere amerikanske økonomien, ettersom konglomeratet har hundrevis av datterselskaper som har drift i vidtomfattende industrier, ifølge Financial Times.