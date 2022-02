Det kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse søndag kveld.

Regjeringen skal sende brev til Norges Bank om umiddelbart å fryse alle investeringer i Russland, at det ikke skal drives aktivt oppkjøp eller andre disposisjoner i det russiske markedet, og at arbeidet med nedsalg i det russiske markedet skal starte.

– Målet er å trekke oljefondet helt ut av det russiske markedet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Dette er økonomiske sanksjoner som skal treffe det russiske lederskapet, sier han videre.

Vedum sa tidligere denne uken at det vil være en symbolhandling å trekke oljefondet ut av Russland, ifølge NRK. På spørsmål på pressekonferansen om hva som har endret seg siden, svarte Vedum at det er summen av tiltakene som vil treffe Russland.

– Det er summen av tiltak regjeringen setter inn nå som skal treffe den økonomiske og politiske ledelsen i Russland. Da er dette ett av tiltakene vi mener er rett, derfor sier vi at investeringer skal selges ut over tid slik at vi vet hvem som eventuelt kjøper de aksjene, sa han.

Grepene gjøres som en del av sanksjonene mot Russland etter landets invasjon av Ukraina torsdag.

Oljefondet har drøyt 27 milliarder kroner i Russland, skrev Dagbladet Børsen fredag.