Sveits åpner for å fryse russiske midler

Sveits president Ignazio Cassis bekrefter søndag at landets regjerning «høyst sannsynlig» vil følge etter EU og sanksjonere Russland, og fryse russiske verdier plassert i alpelandet. Det skjer etter at Russland invaderte Ukraina tidligere i uken.

Det skriver Reuters. Det er i et intervju med den sveitsiske TV-kanalen RTS at den sveitsiske presidenten bekreftet at landets føderale råd ville møtes på mandag for å diskutere rådene fra finans- og næringsdepartement.

EU-landene har allerede iverksatt en rekke økonomiske sanksjoner, blant annet er flere banker kastet ut av SWIFT-samarbeidet.

Dette er grunnen til at alle snakker om SWIFT? Finansjournalist Marius Mørch Larsen forklarer hva dette handler om

Kan skje allerede mandag

Det var på spørsmål om landet, som er et av Europas senter for finans og råvarehandel ville følge etter EUs grep i helgen at presidenten langt på vei bekreftet at det kunne gå den veien.

– Det er veldig sannsynlig at regjeringen vil bestemme seg for å gjøre det i morgen, men jeg kan ikke svare for beslutninger som ikke er tatt enda, svarte han i intervjuet.

Sveits er som kjent et nøytalt land og har strukket seg langt for å unngå å ta stilling i tidligere konflikter.

Cassis sa at landet vil fortsette å etterstrebe dette standpunktet, og at de var åpne for å holde diplomatiske samtaler mellom Ukraina og Russland om morgendagens samtaler på den Hviterussiske grensen ikke bærer frukter.

Spade for en spade

– Det forhindrer oss ikke for å kalle en spade for en spade, forklarte han videre.

Sveits har lenge forsøkt å ikke ta side i konflikter mellom øst og vest, men har den siste tiden blitt presset av vesten til å følge etter og innføre de europeiske sanksjonene. Før søndagens regjering har sveitserne kun sagt at de ikke ønsker å være en mulighet for å omgå sanksjonene. Nå strammes det altså til.



Ifølge Reuters er det oppbevart minst 12 milliarder euro i russiske midler i Sveits.