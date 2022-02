Dette skjer i dag – mandag

Analytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities mener dette er et vendepunkt for markedet, og at situasjonen nå synes å bli maksimalt gunstig for tank, på kort sikt.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sanksjoner mot Russland.

Verden har ennå ikke bestemt seg for å holde Russland helt utenfor det banktekniske samarbeidet SWIFT.

Grunnen til at mange land har kviet seg er at det selvfølgelig vil ramme selskaper og institusjoner som har handel med Russland. Men her må man ta et valg. Russland må ut. Vi må straffe Russland kraftig, selv om vi også straffer oss selv, skriver Hegnar.

Resultater

M Vest Energy

DLT (presentasjon)

Shelf Drilling

Awilco Drilling (presentasjon)

Arribatec Group (presentasjon)

Petronor

Bonheur

EcoOnline Holding (presentasjon)

Siem Offshore (presentasjon)

Jinhui

BW Offshore (presentasjon)

Himalaya Shippung

Frigaard Property Group

Ziton

Quantafuel

Clean Seas Seafood (halvårsrapport, presentasjon)

Argeo (presentasjon)

Explorer II AS (Hurtigruten)

Vi minner også om at CSAM Health Group, som la frem tall for fjerde kvartal fredag, avholder en investorpresentasjon.

Makro, Norge (SSB)

Detaljomsetning, januar

Kredittindikator, januar

Pengemengde, januar

Varekonsumindeksen, januar

Tallene legges som vanlig frem klokken 08.00.

Makro, utenlands

Japan: industriproduksjon foreløpig, januar (00.50)

Japan: detaljhandel, januar (00.50)

Danmark: foreløpig BNP, 4. kvartal (08.00)

Sverige: handelsbalanse, januar (08.00)

Sverige: BNP, 4. kvartal (08.00)

Sverige: detaljhandel, januar (08.00)

Sverige: eksport og import av varer, desember (08.00)

Sverige: arbeidskostnadsindeks, desember (08.00)

Spania: KPI foreløpig, februar (09.00)

USA: handelsbalanse varer, januar (14.30)

USA: grossistlager foreløpig, januar (14.30)

USA: Chicago PMI, februar (15.45)

USA: Dallas Fed-indeks, februar (16.30)

Kilder: Euronext, SSB, TDN Direkt, Trading Economics