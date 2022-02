Dette må du vite før børsen åpner

Det går det mot nedgang på 0,9 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge data fra IG Trading. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,8, 0,0] prosent.

Olje

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 102,72 dollar pr. fat, etter en oppgang på 4,4 prosent så langt i dagens handel. WTI-oljen stiger nesten 6 prosent til 96,96 dollar pr. fat.

Hviterussland har nå meldt at de åpner for russiske atomvåpen, noe som har ført til ytterligere frykt i markedet. I kombinasjon med bank-problemer, siden flere banker i Russland har blitt stengt ute av SWIFT, er det stor frykt for at forsendelsene fra verdens nest største oljeprodusent kan bli forstyrret.

Russland står for rundt 10 prosent av det globale oljetilbudet.

«Tiltak fra USA og Europa for å fjerne visse russiske banker fra SWIFT-systemet har økt frykten for et brudd i forsyningene på kort sikt», sier ANZ-strategen Daniel Hynes til Reuters.

«Risikoen for å levere er den største vi har sett på lenge, og den kommer i et allerede stramt marked», legger han til.

Dette er grunnen til at alle snakker om SWIFT? Finansjournalist Marius Mørch Larsen forklarer hva dette handler om

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,6 prosent.

Shanghai Composite stiger 0,1 prosent, Hang Seng i Hongkong svekkes 0,9 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,5 prosent.

I India er Sensex opp 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går frem 0,7 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 1,5 prosent.

Wall Street

På makrofronten legges det frem tall for handelsbalansen for varer for januar, foreløpige grossistlagre og Chicago PMI.

Fredag la industriindeksen Dow Jones på seg 834 poeng og det var dermed den beste dagen siden sent 2020. Det tilsvarte en oppgang på 2,5 prosent. S&P 500 steg også kraftig, med en oppgang på 2,2 prosent, mens Nasdaq endte opp 221 poeng, tilsvarende 1,6 prosent.

– Markedet var i en oversolgt tilstand. Det overreagerte på Ukraina-krisen, mener Jeff Kilburg, investeringssjef i Sanctuary Wealth.