– Den beslutningen er ventet å få størst konsekvenser for Russland

Det er stor usikkerhet i markedene etter helgens utvikling i konflikten mellom Russland og Ukraina. Mandag morgen har oljeprisen steget rundt fire prosent, børsene i Asia har stort sett positiv utvikling og Russlands sentralbank har hevet renten fra 9,5 til 20 prosent.

I tillegg har Vesten stengt flere russiske banker ute av betalingssystemet SWIFT.

«Fra et markedsperspektiv er det helt klart beslutningene om å fryse den russiske sentralbankens valutareserver og stenge utvalgte russiske banker ute fra betalingssystemet SWIFT som er ventet å få størst konsekvenser», skriver Magne Østnor, FX Strategist i DNB Markets Makro, i mandagens morgenrapport.

Dette er grunnen til at alle snakker om SWIFT? Finansjournalist Marius Mørch Larsen forklarer hva dette handler om

«Sentralbanken mister sentrale verktøy. Uten tilgang på brorparten av egne valutareserver mister sentralbanken i Russland muligheten til å forsette forrige ukes støttekjøp av rubler», står det videre i rapporten.

Mandag morgen var én dollar på ett tidspunkt verdt 119 rubler, fra rundt 84 rubler dagen før, ifølge CNBC. Den russiske valutaen er dermed på det svakeste nivået noensinne mot dollar, etter tidligere å ha nådd en bunn på 90 rubler pr. dollar, ifølge Reuters.

Østnor legger til at det «neppe er nok» å sette opp styringsrenten for å demme opp for kapitalflukt og bidra med rubler til banksystemet.

«Det er dermed sannsynlig at sentralbanken vil måtte ty til langt mer drastiske virkemidler, som å stanse all handel i aksjemarkedet og innføre kapitalkontroller», fremgår det av rapporten.

Olje og gass

Så langt har USA og EU holdt seg unna sanksjoner på russisk olje og gass, både når det gjelder eksport og betalinger.

– Europa er svært avhengig av russisk energi, men landene kommer til å gjøre det de kan for å komme ut av denne avhengigheten så fort som mulig, sier analysesjef for råvarer i SEB Bjarne Schieldrop til Finansavisen.

Østnor mener det er usikkerhet knyttet til olje- og gasshandelen i Russland.

«Akkurat hvor alvorlige konsekvensene blir er usikkert, fordi sanksjonen virker å gi en åpning for at europeiske land skal kunne fortsette å importere russisk olje og gass», står det i morgenrapporten.

«Usikkerheten betyr at vi må vente nervøse finansmarkeder de neste dagene», står det videre.