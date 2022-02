Russland forbyr utlendinger å selge verdipapirer

Den russiske rubelen står under et veldig press på grunn av de internasjonale sanksjonene som er innført. I et forsøk på å beskytte landets valuta og finanssystemer opplyste den russiske sentralbanken mandag at den vil hindre aksjemeglere å selge russiske verdipapirer som blir eid av utenlandske investorer.

Dette vil være en nesestyver for vår egen finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som har gitt klarsignal til at Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet) skal selge seg helt ut av Russland.

Banken kunngjorde også at den ville foreta kapitalinnsprøytning og gjennomføre transaksjoner av utenlandsk valuta for å støtte russiske finansinstitusjoner.

EUs sanksjoner mot Russlands sentralbank ble innført fra natt til mandag. Flere av landets finansinstitusjoner kan også bli ekskludert fra SWIFT-nettverket.