Den kinesiske elbilprodusenten Nio planlegger å gjennomføre sekundære børsnoteringer i Hong Kong og Singapore for å vokse i regionene, melder Reuters.

Børsregistreringer mandag viste at selskapet, som er notert på New York-børsen, har mottatt en foreløpig godkjenning fra Hong Kong-børsen for notering, mens Singapore Exchange går igjennom søknaden om en sekundærnotering.

A-aksjene skal handles fra 10. mars i Hong Kong når det får endelig godkjenning, mens primærnoteringen fortsatt skal være i New York.

Nio er i gang med sin første battery swap station, der eiere av biler fra Nio kan få byttet batteriet på bilen på bare fem minutter, fremfor å lade batteriet i bilen. Her åpner Nio den aller første batteribyttestasjonen i Norge.

Valget om en sekundærnotering har vært populært blant selskaper som ønsker å bygge merkevaren i Hong Kong og resten av Kina.

Singapore ble valgt som noteringssted på grunn av selskapets ønske om å øke markedsandelen for elbiler i regionen, sier en kilde med kunnskap om saken til Reuters.

Ifølge kilden har Singapore-børsen nesten 30 sekundære noteringer fra ulike selskaper.

Nio-aksjene på NYSE er ned 34 prosent så langt i år og 54 prosent det siste året, men kan vise til en oppgang på 111 prosent siden noteringen i september 2018.