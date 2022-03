Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 1,26 prosent like etter kl. 08.00 tirsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 1,2 prosent, eller innenfor intervallet [1,0, 1,4] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,44 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,87 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,22 prosent, Hang Seng i Hongkong faller derimot 0,37 prosent, mens Kospi i Sør-Korea derimot klatrer 0,84 prosent.

I India stiger Sensex 0,70 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,67 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,87 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,73 prosent på 99,82 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,56 prosent til 97,31 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 100,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Iran mener at atomavtalen nå er «98 prosent ferdig», noe som gir forhåpninger om tilførsel av nye fat i et meget stramt oljemarked.

Wall Street

Mandag kveld ble handelen i russiske aksjer stanset på Wall Street. Årsaken til handelsstansen er knyttet til regulatoriske bekymringer i tilknytning til de påførte sanksjonene på russiske selskaper, melder Reuters.

To av de tre hovedindeksene på Wall Street endte i rødt mandag. Industriindeksen Dow Jones endte dagen ned 0,48 prosent og endte i 33,894.31.

Den brede S&P 500-indeksen falt med 0,29 prosent til 4,371.77, mens teknologiindeksen Nasdaq ble dagens vinner og steg med 0,41 prosent, opp til 13,751.40.

Oslo Børs

Hovedindeksen endte opp 1,37 prosent til 1.202,17. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 11 milliarder kroner.

Equinor , som like over midnatt varslet at selskapet har startet prosessen med trekke seg ut av Russland, endte opp 1,7 prosent.

Tidligere småsparerfavoritt Nel skjøt opp hele 18,9 prosent. Det er ingen nyheter som bidrar til oppturen. Arctic Securities har senket kursmålet på aksjen fra 16 til 14 kroner og gjentar hold. Nel-sjef Jon André Løkke halverte aksjebeholdningen forrige fredag.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

BW LPG: Kl. 07.00, Zoom kl. 13.00

EAM Solar: Kl. 07.00, Zoom kl. 11.00

Nordic Nanovector: Kl. 07.00, Thon Hotel Vika Atrium kl. 08.30, webcast

Vår Energi: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

Bonheur: Kl. 09.00 webcast/tlf

Boa Offshore, Fjord1, Momox Holding

